Météo - Un Brésil-Belgique sous un temps sec et chaud, mais une petite averse locale pas exclue

Après la dissipation des brumes et bancs de brouillard localisés, la matinée sera souvent ensoleillée avec un risque de champs de nuages bas dans les régions proches de la frontière néerlandaise. Dès la fin de la matinée, des nuages cumuliformes se développeront et des nuages élevés dériveront sur le pays depuis l'ouest. En fin de journée, une petite averse isolée ne semble d'ailleurs pas totalement exclue. Les maxima seront compris entre 25 et 28 degrés en de nombreux endroits. Sur les hauteurs de l'Ardenne et à la mer, il fera un peu plus frais avec des maxima proches de 22 degrés. Le vent faible et variable deviendra faible à modéré de secteur nord. Au littoral, une brise de mer modérée de nord-nord-est s'établira. Ce soir et cette nuit, le ciel se dégagera en beaucoup d'endroits. Cependant, le ciel restera plutôt partiellement nuageux dans le sud-est du pays. Il y aura un risque de formation de brume ou de quelques bancs de brouillard. Les minima varieront de 10 à 16 degrés. Samedi, le temps restera sec et souvent ensoleillé avec quelques nuages inoffensifs. Les maxima varieront entre 22 degrés en Hautes-Fagnes et 29 degrés en Campine.