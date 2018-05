Météo - Un ciel lourd avec des nuages menaçants

(Belga) De larges éclaircies sont attendues lundi matin, avec néanmoins un peu de grisaille sur le nord-ouest du pays. La nébulosité augmentera dans l'après-midi, avec quelques averses orageuses, selon les prévisions de l'IRM. Le mercure grimpera jusque 24 à 29 degrés.

Après la dissipation de la brume et du brouillard présents dans l'ouest, le temps sera provisoirement sec et ensoleillé. Ensuite, des nuages cumuliformes se formeront et évolueront localement en averses orageuses. Il fera toujours assez chaud, avec des maxima de 24 degrés en Ardenne ainsi qu'au littoral, 28 degrés dans le centre et 29 degrés en Campine. Le vent, d'abord faible et variable, deviendra faible à modéré et s'orientera au secteur nord à nord- est. A la Côte, on perdra quelques degrés l'après-midi avec le vent de nord. En soirée, les dernières averses s'estomperont assez rapidement au coucher du soleil. La nuit suivante, le temps sera sec sous une alternance de champs nuageux et d'éclaircies parfois larges. En fin de nuit, le risque d'averses augmentera à nouveau sur l'extrême sud du pays. Les minima oscilleront entre 14 et 18 degrés, sous un vent généralement faible, à modéré dans la moitié nord-ouest, d'est à nord-est.