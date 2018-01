Météo - Un ciel menaçant avec des risques de pluies

(Belga) Mercredi, le ciel sera chargé avec des périodes de pluies ou des averses, indiquent les prévisions de l'Institut royal météorologique. L'après-midi, quelques timides éclaircies devraient se développer, mais le risque d'une averse locale demeurera. Les maxima se situeront entre 4 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 8 ou 9 degrés ailleurs. Le vent sera le plus souvent modéré de secteur sud.

Ce soir et cette nuit, le temps restera très nuageux avec un risque local d'un peu de pluie ou d'une averse. Ensuite, le temps deviendra généralement sec, mais des nuages bas, de la brume et du brouillard pourront se former, principalement en Ardenne. Les minima se situeront entre 1 et 5 degrés. Le vent deviendra faible de secteur sud à sud-ouest. Jeudi, la journée débutera avec de nombreux nuages (bas). De la brume ou du brouillard pourront également se former par endroits. En cours de journée, le ciel restera très nuageux et le temps généralement sec même si quelques gouttes ne seront pas exclues surtout dans la moitié nord du pays. Les éclaircies resteront confidentielles. Les maxima seront compris entre 4 et 8 degrés, sous un vent le plus souvent faible et variable. (Belga)