Météo - Un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux

Ce samedi, la nébulosité restera variable; éclaircies et champs nuageux se partageront le ciel, selon les prévisions de l'IRM. En Ardenne, la grisaille sera toutefois plus tenace avec quelques averses, parfois à caractère hivernal. De faibles pluies localisées pourraient aussi transiter via l'extrême nord du pays. Ailleurs, le temps restera généralement sec. Les maxima seront compris entre 1 ou 2 degrés en Hautes- Fagnes et 6 ou 7 degrés en plaine. Le vent, souvent modéré, s'orientera partout au secteur ouest à nord-ouest. En fin de journée, il faiblira dans l'intérieur de terres.

Ce soir et cette nuit, le ciel restera changeant avec quelques averses dispersées en provenance de la Mer du Nord. Celles-ci pourraient parfois être sous forme de neige fondante ou de grésil dans les terres, et sous forme de neige en Ardenne. Les minima se situeront entre -2 et +1 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, entre +1 et +3 degrés dans le reste du pays, et entre +4 et +6 degrés dans la région côtière. Le vent, d'abord faible à modéré d'ouest à nord-ouest, virera au secteur nord à nord-ouest et deviendra assez fort au littoral avec des rafales jusque 50 km/h. Dimanche, le temps sera globalement plus lumineux avec alternance de périodes ensoleillées et de quelques passages nuageux pouvant encore donner lieu à l'une ou l'autre averse locale, parfois à caractère hivernal en Ardenne (où les champs nuageux seront aussi plus nombreux). Les maxima seront compris entre 1 ou 2 degrés en Hautes- Fagnes et 7 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera modéré, et à la Côte parfois assez fort, de secteur nord. Lundi, après dissipation de la grisaille matinale, avec des nuages bas et du brouillard pouvant par endroits être givrant, le temps sera sec avec des éclaircies et des passages nuageux.