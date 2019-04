Météo - Un ciel plombé par la grisaille et la pluie

(Belga) La grisaille et la pluie domineront le ciel ce week-end. Ce samedi, les averses seront parfois soutenues à partir de l'ouest, n'excluant pas un orage, selon les prévisions de l'IRM. Le thermomètre affichera entre 7 degrés en Hautes Fagnes et 12 degrés dans le centre. Le vent, souvent assez fort, s'orientera de secteur sud-ouest, puis ouest-sud-ouest. A la Côte, il soufflera parfois fort d'ouest. Les rafales pourront atteindre de 60 à 80 km/h, voire davantage en bord de mer.

Ce soir et cette nuit, le temps restera instable avec quelques averses. Une zone de pluie traversera le pays en seconde partie de nuit, sous des minima compris entre 3 et 7 degrés. Le vent sera modéré, voire assez fort à la Côte, soufflant en rafales de 60 km/h. Dimanche, le temps restera inchangé. Après le passage d'une zone de pluie, quelques éclaircies se dessineront dans le ciel, mais des averses resteront possibles, accompagnées parfois d'un coup de tonnerre. Les maxima oscilleront entre 5 ou 6 degrés sur les sommets de l'Ardenne et 11 ou 12 degrés en plaine, sous un vent généralement modéré d'ouest à sud-ouest, tournant vers l'ouest-nord-ouest. Les dernières zones de pluie survoleront le territoire lundi, avant une amélioration du temps à partir de mardi.