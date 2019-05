Prévisions météo: du soleil avant que ça se gâte

Ce samedi, la journée débutera avec de larges éclaircies dans le sud-est du pays. Ailleurs, la nébulosité sera variable à parfois abondante. Essentiellement sur l'ouest, nous prévoyons dans l'avant-midi la possibilité de quelques averses ou de faibles pluies, qui progressivement se dirigeront vers le centre. Dans l'après-midi, des cumulus se développeront et pourront éclater en averses, principalement sur la moitié sud-ouest du pays où un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Des éclaircies reviendront par le littoral. Sur le nord-est et l'est, il fera probablement plus sec. Les maxima iront de 15 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 19 degrés en Campine. Le vent sera généralement faible et d'abord variable, s'orientant au nord-ouest.

Ce soir et cette nuit, après quelques averses encore possibles surtout sur l'est, le temps deviendra à nouveau sec sous un ciel d'abord peu à partiellement nuageux. Ensuite, des nuages un peu plus nombreux arriveront par l'ouest. Les éclaircies resteront plus nombreuses sur l'est. De la brume ou des champs de brouillard pourront se développer sur l'Ardenne et le long de la frontière française. Les minima oscilleront entre 5 et 11 degrés sous un vent faible à modéré de direction variable puis de secteur sud-ouest.

Dimanche, il fera partiellement à très nuageux. Quelques ondées ne sont pas exclues par endroits même si le temps restera souvent sec. Une zone de pluie abordera le littoral en soirée puis traversera le pays d'ouest en est au cours de la nuit. Le temps reste doux avec des maxima de 17 à 22 degrés. Le vent d'ouest à sud-ouest se renforce pour devenir modéré et le long du littoral parfois assez fort.

Lundi, la zone de pluie s'évacuera lentement vers l'est durant la matinée, puis le temps redeviendra généralement sec avec des éclaircies, principalement sur l'ouest et le centre du pays. Une petite ondée locale restera possible même si le temps sera souvent sec. Il fera plus frais avec des températures maximales comprises entre 14 et 19 degrés. Le vent d'ouest restera bien présent.

Mardi, le temps sera assez frais et instables avec une nébulosité variable à abondante et régulièrement des périodes de pluie ou d'averses. Quelques coups de tonnerre seront même possibles. Les maxima ne dépasseront plus les 15 degrés dans le centre. Le vent sera généralement modéré d'ouest à nord-ouest.

Mercredi, le ciel reste fort changeant avec toujours un risque d'averses, principalement l'après-midi. L'atmosphère reste fraîche avec des températures qui ne dépassent pas 15 degrés.

Jeudi, une nouvelle zone de pluie devrait traverser notre pays. Les températures évoluent peu et ne dépassent pas 16 degrés.