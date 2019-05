Météo - Un début de journée sous la grisaille avant des éclaircies

(Belga) La journée de mardi débutera sous la grisaille avant que celle-ci ne se lève et laisse place à des éclaircies qui se propageront de l'ouest vers le centre du pays, annonce l'Institut royal météorologique.

Le ciel restera toutefois assez nuageux sur l'est avec encore la possibilité d'un peu de pluie dans les régions proches de l'Allemagne. L'atmosphère sera relativement fraîche avec un vent modéré de nord-ouest, parfois assez fort sur le relief, et des températures qui ne dépasseront pas 12 à 15 degrés en Ardenne et le long du littoral, et 16 à 18 degrés dans les autres régions. Les rafales de vent pourront atteindre 50 km/h sur les crêtes ardennaises. Ce soir puis cette nuit, le ciel se dégagera dans la plupart des régions mais brumes, bancs de brouillard et nuages bas se reformeront par endroits en cours de nuit. Quelques faibles pluies seront encore possibles sur l'extrême est. Le vent faiblira et s'orientera entre l'ouest et le sud-ouest. Les températures redescenderont entre 5 et 10 degrés. Après une amélioration relative pour les journées de mercredi et jeudi, un temps plus instable menacera probablement à nouveau notre pays en fin de semaine.