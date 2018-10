Météo - Un début de semaine avec beaucoup de soleil et des températures estivales

(Belga) Le soleil sera très présent lundi et il fera encore plus chaud que ces derniers jours, avec des maxima proches de 25 ou 26 degrés. Jusqu'à jeudi, ce beau temps continuera avec des éclaircies et parfois quelques champs nuageux. Les températures oscilleront autour de 25 degrés. Vendredi, une zone de pluie traversera le pays et chassera l'air chaud.

Le soleil sera bien présent ce lundi, seulement voilé par des nuages élevés. Il fera chaud avec des maxima autour de 22 degrés en Hautes Fagnes et de 23 à 26 degrés ailleurs. Le vent sera généralement faible à parfois modéré de secteur sud. Ce soir et cette nuit, le ciel sera peu nuageux à serein. La nuit sera douce avec des minima compris entre 11 et 18 degrés. Mardi, le beau temps continue avec beaucoup de soleil et quelques nuages élevés. Toutefois, des champs nuageux pourraient dériver sur l'ouest. Les maxima oscilleront autour des 25 degrés dans le centre.