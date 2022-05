Météo: un début de semaine instable et plutôt frais

(Belga) La semaine ne commencera pas sous les meilleurs augures en matière de météo: lundi, le temps restera frais avec un ciel partagé entre éclaircies et passages nuageux, quelques petites averses pouvant encore se développer de manière isolée dans l'intérieur du pays. Les températures plafonneront quant à elles entre 11 et 13 degrés en Ardenne et entre 14 et 16 degrés dans les autres régions, selon les prévisions de l'IRM.

Mardi, nuages et éclaircies se partageront à nouveau le ciel, avec un risque d'averses. Les températures maximales varieront de 14 à 19 degrés. Le lendemain, de plus larges éclaircies alterneront avec quelques champs nuageux. Les maxima se situeront entre 15 ou 16 degrés en bord de mer et 23 degrés en Lorraine Belge. Jeudi, le temps sera sec avec de belles périodes ensoleillées. Les maxima s'échelonneront de 16 à 22 degrés. Vendredi, la journée débutera encore sous le soleil avant le retour des averses et des orages. La dégradation sera relativement lente et se poursuivra en soirée et la nuit suivante. Il fera toutefois plus chaud avec des maxima qui atteindront localement les 25 ou 26 degrés dans l'intérieur. Samedi, nous retrouverons des températures maximales de saison, proches de 20 degrés dans le centre. Quelques averses pourront encore traîner par endroits. Dimanche, enfin, de nombreux nuages bas accompagnés de faibles averses en provenance de la mer du Nord sont attendus. Quant aux maxima, ils oscilleront entre 12 et 18 degrés. (Belga)