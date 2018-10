Météo - Un début de semaine nuageux et froid

(Belga) Lundi, il y aura d'abord quelques éclaircies dans le nord-ouest puis de nombreux champs nuageux avec quelques faibles précipitations dans le courant de l'après-midi surtout dans le sud-est, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima atteindront 3 à 7 degrés.

Lundi soir et dans la nuit, le ciel sera d'abord très nuageux avec quelques gouttes avant l'arrivée de la pluie plus soutenues à partir du sud. De la neige ou neige fondante est possible dans le sud-est en fin de nuit. Les minima seront de 0 à 6 degrés. Mardi, un système dépressionnaire très actif, remontant des Alpes vers la Finlande, sera à l'origine d'un temps agité sur nos régions. Le ciel sera alors généralement couvert avec des pluies très modérées continues, conduisant probablement à des cumuls importants en plusieurs endroits. En Ardenne, les précipitations pourraient encore prendre la forme de neige fondante, voir même temporairement de neige en matinée. Les maxima seront compris entre 3 degrés en Hautes- Fagnes et 11 degrés au littoral. (Belga)