Météo - Un début de semaine nuageux et froid avec un risque d'averses

Lundi, en matinée, la nébulosité sera généralement abondante avec un risque d'ondées qui, sur les hauteurs de l'Ardenne, adopteront un caractère hivernal. En cours d'après­-midi quelques éclaircies pourront se développer mais le risque de précipitations demeurera. Les maxima seront compris entre 0 ou 1 degré en Hautes­ Fagnes et jusqu'à 7 degrés en plaine sous un vent modéré à parfois assez fort de secteur nord­ est, avec des rafales autour de 55 km/h.

Lundi soir et durant la nuit, la nébulosité sera généralement abondante. Quelques faibles précipitations locales (et éventuellement hivernales) seront toujours possibles. Les minima seront compris entre ­3 degrés en Hautes­ Fagnes et 1 ou 2 degrés dans l'ouest du pays. Le vent sera modéré à parfois assez fort de secteur nord­-est. Mardi, la nébulosité sera abondante avec toutefois la possibilité de quelques timides éclaircies. Quelques faibles averses (hivernales) localisées seront possibles mais en de nombreux endroits, le temps restera sec. Maxima légèrement positifs en Haute Ardenne et de 4 ou 5 degrés ailleurs. Vent piquant, modéré à parfois assez fort de secteur est.