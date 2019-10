Météo - Un début de week-end nuageux et parfois pluvieux

(Belga) Des nuages sont attendus principalement dans la moitié nord-ouest du pays samedi, avec même parfois un peu de pluie dans la région côtière, selon les prévisions matinales de l'IRM. Il y aura cependant aussi des éclaircies durant l'après-midi. Dans la moitié sud-est du pays, le ciel sera changeant et parfois ensoleillé. L'après-midi, la nébulosité augmentera et le risque d'averse sera plus marqué. Les maxima varieront entre 16 degrés à la côte et en Hautes-Fagnes et de 18 à 20 degrés dans les autres régions. Le vent sera modéré à parfois assez fort de sud-ouest, diminuant à faible à modéré l'après-midi.

Samedi soir, les champs nuageux seront nombreux, avec dans le sud-est le risque d'une ondée locale. La nuit de samedi à dimanche, le temps deviendra généralement sec avec parfois des éclaircies. En fin de nuit, quelques averses pourront à nouveau se produire sur l'ouest du pays. Minima de 11 degrés en Hautes-Fagnes à 15 ou 16 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera modéré de sud. Dimanche, il fera variable et très doux avec des maxima compris entre 19 et 22 degrés (Belga)