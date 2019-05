Météo - Un dimanche assez ensoleillé

(Belga) Le temps sera généralement sec dimanche, avec un soleil par moments masqué par quelques passages nuageux, selon les prévisions de l'IRM. L'après-midi, la convection diurne provoquera quelques développements nuageux et l'une ou l'autre petite averse isolée. Maxima de 9 ou 10 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 14 degrés en Flandre. Le vent sera modéré de direction nord.

En soirée, les nuages légèrement convectifs se résorberont et la nuit se déroulera sous un ciel dégagé et dans une atmosphère calme et à nouveau assez froide. Les températures redescendront entre 0 degré par endroits en Ardenne et 6 degrés en bord de mer. Le vent sera faible à modéré de nord puis de nord-est.