Météo - Un dimanche chaud et ensoleillé

La journée de dimanche sera chaude et ensoleillée, d'après les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques voiles d'altitude pourront apparaître. Les maxima oscilleront entre 22 degrés en Hautes Fagnes à 29 voire 30 degrés localement dans le centre du pays.

Le vent sera modéré de secteur est et le thermomètre pourrait atteindre 27 degrés à la Côte. Dimanche soir et durant la nuit, le ciel sera dégagé et il fera doux avec des minima de 11 degrés en haute Belgique et jusqu'à 17 degrés en plaine. La semaine recommencera avec un lundi ensoleillé ponctué de quelques nuages de beau temps. Les maxima varieront entre 23 degrés en Hautes Fagnes et 28 degrés dans le centre.