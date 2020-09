Météo - Un dimanche chaud et ensoleillé

(Belga) Les brumes et bancs de brouillard locaux, présents surtout dans l'ouest, se lèveront assez rapidement dimanche matin, au profit d'un ciel ensoleillé avec quelques voiles de nuages élevés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Les maxima varieront entre 21 ou 22 degrés en Haute Ardenne et en bord de mer, 24 ou 25 degrés dans le centre du pays et jusqu'à 26 degrés en Lorraine Belge. Le vent sera faible de sud-ouest. Dans le nord-ouest, le vent sera parfois modéré. En Ardenne, il sera faible et variable.

Dimanche soir et la nuit prochaine, le ciel sera étoilé et un peu de brume ou de brouillard pourra se former localement, principalement sur l'ouest du pays. Les minima iront de 7 à 14 degrés, sous un vent souvent faible de sud-est. Lundi et mardi s'annoncent bien ensoleillés avec une chaleur qui s'accentuera nettement, avec des valeurs jusqu'à 30 degrés ou un peu plus l'après-midi. A partir de mercredi, le temps deviendra progressivement moins chaud mais avec un risque de pluie assez limité. (Belga)