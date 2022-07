Météo - Un dimanche chaud et ensoleillé

(Belga) Le temps sera chaud et ensoleillé dimanche, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques voiles de nuages élevés traverseront parfois le ciel et de rares cumulus pourront temporairement se former l'après­-midi.

Le mercure grimpera jusqu'à 31°C dans la plupart des régions, et sera compris entre 26 à 28°C le long du littoral et en Ardenne. Le vent sera d'abord faible puis parfois modéré. Les nuages envahiront le ciel dans la nuit de dimanche à lundi mais le risque de pluie restera très réduit. Les minima varieront entre 15 et 21°C. Lundi, une zone nuageuse, parfois accompagnée de légères pluies ou d'une averse, survolera la Belgique du littoral vers l'Ardenne. Après son passage, les éclaircies regagneront du terrain à partir du nord­-ouest avec un léger risque d'averses. Les maxima varieront entre 23°C en bord de mer, 26°C dans le centre du pays et 28°C en Campine et en Gaume. (Belga)