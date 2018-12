Météo - Un dimanche de pluie

(Belga) Dimanche matin, le ciel sera très nuageux à couvert avant qu'une active zone de pluie ne gagne le pays depuis la frontière française, prévoit l'Institut royal météorologique. L'après-midi, les pluies toucheront essentiellement l'est et le sud. Dans le nord-ouest, les précipitations tomberont plutôt sous forme d'averses et seront entrecoupées de périodes de temps sec. En fin d'après-midi, les maxima seront compris entre 8 ou 9° dans le nord-est et 11 ou 12° dans le sud-ouest.

Ce soir, le ciel restera très nuageux avec encore de la pluie ou des averses. Durant la nuit, le temps deviendra plus sec et le ciel s'éclaircira depuis le nord. Les minima varieront de 3 à 6°. Lundi, veille de Noël, la journée sera calme et généralement sèche. Les maxima ne dépasseront plus 9° dans l'ouest et 4° en Ardenne. La nuit, il y aura un risque de brouillard givrant. (Belga)