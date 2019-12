Météo - Un dimanche ensoleillé

(Belga) Le temps sera ensoleillé dimanche avec des températures comprises entre 4 et 7 degrés, annonce l'Institut Royal Météorologique (IRM).

Un peu de brume sera parfois possible sur l'ouest et le nord du pays en matinée. Ensuite, le temps sera souvent ensoleillé malgré la présence de voile d'altitude et de quelques champs de nuages moyens, surtout sur la moitié nord du pays. Les températures seront comprises entre 4 et 7 degrés. Le vent sera faible, parfois modéré en Ardenne et à la mer, de secteur sud à sud- est. Dans la nuit de dimanche à lundi, le temps sera calme avec d'abord encore des voiles d'altitude, puis un ciel devenant serein à partir de l'ouest. Il fera froid avec des minima de -4 à +1 degré et un vent faible à parfois modéré de sud à sud- ouest. Lundi, le temps sera très ensoleillé avec des maxima compris entre 5 et 10 degrés. Le vent sera souvent modéré de secteur sud- sud- ouest. (Belga)