Météo - Un dimanche ensoleillé après la dissipation d'une éventuelle grisaille matinale

(Belga) La journée pourrait débuter avec une grisaille matinale et quelques nuages bas par endroits mais le soleil prendra ensuite le dessus au fil de la journée de ce dimanche, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront entre 20 ou 21 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne ainsi qu'à la côte, et 25 ou localement 26 degrés ailleurs.

Ce dimanche soir, le temps restera sec et serein. Dans le courant de la nuit davantage de champs nuageux entreront le pays par le nord et vers la matinée, le temps deviendra très nuageux en de nombreux endroits. Les minima seront compris entre 11 et 16 degrés. Lundi, le ciel sera globalement nuageux mais le temps restera sec sur la plupart des régions. Les conditions seront plus ensoleillées sur l'ouest et localement aussi le long de la frontière française. Dans le courant de l'après-midi, les éclaircies s'étendront graduellement aussi à l'intérieur des terres. Les maxima se situeront entre 19 et 24 degrés. Mardi, le temps sera sec et d'abord ensoleillé avant l'arrivée possible de quelques nuages. Les températures devraient être comprises entre 19 et 24 degrés. (Belga)