Météo - Un dimanche ensoleillé avant une semaine humide

(Belga) Le temps sera de nouveau ensoleillé, dimanche. Les maxima atteindront 14°C à la mer et 18 à 20°C dans le centre et en Lorraine Belge. Dans le courant de la nuit, des champs nuageux progresseront, avec une formation de brume ou de brouillard, localement, sous des minima de 3 à 6°C.

Après la dissipation de la grisaille éventuelle, les éclaircies prendront le dessus en cours de matinée, d'après les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques voiles de nuages élevés pourront néanmoins faire leur apparition à partir de l'ouest, en cours d'après­ midi. Le vent restera généralement faible. Lundi, l'IRM prévoit des éclaircies en alternance avec des périodes plus nuageuses, mais le temps devrait rester sec jusqu'au soir. Les maxima oscilleront entre 17°C en Hautes­ Fagnes et 22°C dans le centre. Le vent sera généralement faible à modéré. Mardi, le temps sera instable. La nébulosité sera variable avec, par moments, des averses. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Les maxima oscilleront entre 13°C, sur les hauteurs de l'Ardenne, et 18°C, dans le centre, sous un vent modéré. Mercredi, le temps sera variable avec, par endroits, une ondée. En fin de journée, la nébulosité augmentera, due à une perturbation arrivant par la côte. Les maxima seront compris entre 12°C, en Haute Ardenne et 17°C, en plaine. Le vent restera modéré. Jeudi, la nébulosité sera variable, avec d'abord quelques averses parfois soutenues. Plus tard,le temps redeviendra sec et des éclaircies se présenteront. Les températures avoisineront 15°C dans le centre. (Belga)