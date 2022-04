Météo - Un dimanche froid et pluvieux avant une remontée progressive des températures

(Belga) Après une nuit froide marquée par des gelées généralisées, le temps sera tout d'abord peu nuageux sur une grande partie du territoire, dimanche matin, mais sur l'extrême ouest et nord­-ouest des averses (hivernales) ou des giboulées localisées se déclencheront, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Par la suite, la nébulosité deviendra variable à abondante et les averses locales gagneront graduellement le centre du pays l'après­-midi. Les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse conserveront toutefois un temps sec durant toute la journée avec des éclaircies. La fraîcheur restera d'actualité avec des maxima de 0 ou 1°C en Hautes­ Fagnes à 7 ou 8°C dans le centre. Le vent sera faible à modéré, d'abord de direction variable ou de secteur nord, avant de revenir au secteur nord à nord­-ouest. Dans la soirée, les éclaircies s'élargiront progressivement après les dernières averses locales. La nuit suivante, la nébulosité augmentera depuis le nord­-ouest mais le temps restera sec. Les minima se situeront entre ­1 et ­7°C au sud du sillon Sambre et Meuse, entre ­1 et 3°C ailleurs. Le vent, d'abord généralement faible de secteur nord­-ouest, reviendra progressivement au secteur sud­-ouest; il deviendra alors modéré, et même assez fort à la côte avec des rafales jusqu'à 55, voire 60 km/ h. Lundi matin, la nébulosité augmentera et progressivement des périodes de pluies ou de bruines s'ensuivront depuis le nord-ouest. En haute Ardenne, il pourra s'agir de neige fondante. Les maxima se situeront entre 2°C en Hautes­ Fagnes et 9 ou 10°C à la mer. Le vent de secteur sud­-ouest deviendra assez fort dans l'intérieur des terres et fort voire très fort à la côte. Les rafales pourront atteindre 60 à 70 km/h. (Belga)