Météo - Un dimanche généralement ensoleillé avant l'arrivée d'une zone de pluie en soirée

(Belga) Ce dimanche, brumes et brouillards se lèveront parfois lentement sur le nord du pays. Après leur dissipation, le ciel sera généralement ensoleillé malgré quelques voiles de nuages élevés. L'après­-midi, les nuages se feront un peu plus nombreux sur le nord­-ouest du pays. Il fera encore assez doux avec des maxima de 13 degrés en haute Ardenne à 16 ou 17 degrés en Flandre, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Une zone de faibles pluies ou bruines abordera la région côtière ce dimanche soir et traversera notre pays d'ouest en est la nuit prochaine. Les nuages bas réduiront parfois la visibilité en Ardenne. En fin de nuit, des éclaircies reviendront sur le nord­-ouest du pays. Les minima seront compris entre 3 degrés sur le sud­ est du pays et 11 degrés en bord de mer. Lundi, en début de journée, la faible perturbation s'évacuera par le sud­-est du pays; le ciel sera alors temporairement couvert en Ardenne avec quelques faibles pluies ou bruines, et des visibilités parfois réduites par les nuages bas. Ailleurs, le ciel sera plus changeant. En cours de journée, l'atmosphère deviendra légèrement instable avec alternance d'éclaircies et de champs nuageux laissant échapper quelques ondées locales. Il fera un peu plus frais avec des maxima de 11 à 13 degrés en Ardenne, et de 14 à 16 degrés ailleurs. Mardi, un front froid, circulant le long du flanc est d'un anticyclone proche des îles Britanniques, s'enfoncera vers nos régions par le nord et sera accompagné d'air plus instable. Le ciel sera alors changeant à parfois très nuageux, avec des périodes de pluie ou d'averses. Les maxima se situeront entre 9 degrés en Hautes­ Fagnes et 13 ou 14 degrés en plaine. (Belga)