Météo - Un dimanche glacial mais ensoleillé

(Belga) Le temps sera généralement ensoleillé dimanche mais il fera encore un peu plus froid que les jours précédents, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre n'affichera pas plus de 0 ou 1° en basse et moyenne Belgique et entre 0 et -4° en basse Belgique. La sensation de froid sera renforcée par un vent de secteur est à nord-est, modéré à parfois assez fort.

La nuit de dimanche à lundi promet d'être glaciale avec des minima compris entre -5° dans l'ouest et -12° dans les vallées de l'Ardenne. Le soleil restera d'abord de la partie lundi avant l'apparition de passages nuageux en cours de journée. Quelques flocons pourront tomber sur l'Ardenne. Les températures vont encore baisser, avec de -1 à -6° au sud du sillon Sambre-et-Meuse et des maxima proches de 0° en plaine. Le vent augmentera encore la sensation de froid, avec des rafales qui pourront atteindre les 50 km/h. Le temps restera similaire mardi tandis que le soleil sera davantage généreux mercredi. Les températures resteront négatives jusqu'à la fin de la semaine. (Belga)