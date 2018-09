Météo - Un dimanche gris et pluvieux pour terminer le week-end

(Belga) Dimanche, le ciel sera couvert, indique l'Institut royal de météorologie (IRM). En matinée, il pourrait encore faire sec sur la partie nord-ouest du pays mais la pluie se généralisera en cours de journée, avec des précipitations importantes dans le sud-est du pays. Dans le sud et au littoral, des averses ou quelques orages locaux ne sont pas exclus. Il fera frais avec des maxima de l'ordre de 12° ou 13° sur la plupart des régions, et de 20° dans le sud du pays. Le vent sera d'abord faible de nord-est dans la plupart des régions. Dans le courant de la journée, le vent reviendra au nord ou nord-nord-ouest tout en augmentant à modéré à parfois assez fort avec des rafales de 50-60 km/h. A la mer, le vent augmentera d'assez fort à fort avec des rafales comprises entre 60 et 70 km/h. Dans l'extrême sud-est du pays, les plus fortes rafales de vent iront de 80 à 100 km/h.

Dimanche soir et dans la nuit, le temps deviendra variable avec des éclaircies mais aussi des passages nuageux parfois porteurs d'encore quelques averses, éventuellement ponctuées d'un coup de tonnerre à la mer. Les minima seront compris entre 4° en Hautes-Fagnes, 7° dans le centre et 11° à la mer. Le vent sera modéré de nord-ouest, devenant par la suite faible et s'orientant à l'ouest-nord-ouest. Lundi, il y aura encore un risque d'averses, mais également du soleil. Les maxima oscilleront entre 11° en Hautes-Fagnes et 16° à la mer. A parti de mardi, le temps sera sec et plus lumineux, avec des maxima tournant autour des 15°.