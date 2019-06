Météo - Un dimanche matin ensoleillé avant une semaine sous la grisaille

(Belga) La journée de dimanche débutera sous de larges éclaircies avant que le ciel ne se couvre progressivement au fil des heures. Les nuages amèneront en fin de journée leur lot d'averses locales. Les maxima resteront compris entre 17 ou 18° à la Côte et 21 à 22° en Lorraine et en Campine. Le vent d'abord faible gagnera un peu en intensité dans l'après-midi, surtout à la mer, selon les prévisions de l'IRM.

La nuit, le ciel restera bien couvert sous un temps majoritairement sec. Les minima varieront entre 9 et 14°. La journée de lundi sera à peu de choses près la même, si ce n'est que l'épisode des éclaircies pourrait être coupé au montage. La nébulosité se fera de plus en plus importante, et un orage local n'est pas exclu en fin d'après-midi et en soirée. Le mercure grimpera jusqu'à 17° en Hautes Fagnes, 19° au littoral et 22° ailleurs. Après une nouvelle journée pluvieuse et potentiellement orageuse mardi, quelques éclaircies perceront mercredi, avant le retour d'averses pouvant à nouveau être orageuses. Le thermomètre affichera 20°. Les températures augmenteront jeudi, jusqu'à 23° et vendredi, jusqu'à 25°, mais le tout probablement sans soleil et avec un gros risque de précipitations. (Belga)