Météo - Un dimanche maussade, sous la pluie, les averses et le vent

La journée de dimanche sera marquée par des périodes de pluie ou d'averses ainsi que du vent, avec des maxima jusque 9 degrés. En fin d'après-midi, il fera graduellement plus sec à partir de l'ouest. Il fera encore souvent sec lundi et toujours doux avec graduellement davantage d'éclaircies, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.

Dimanche matin, le ciel sera souvent très nuageux avec des périodes de pluie ou d'averses. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra toutefois généralement sec à partir de l'ouest avec graduellement de timides éclaircies. Les maxima seront compris entre 5 degrés sur les hauteurs ardennaises à 9 degrés en plaine. Le vent sera d'abord modéré de secteur sud-sud-ouest, et plus tard modéré à temporairement assez fort de secteur ouest. A la côte, il deviendra généralement fort ou temporairement très fort, de secteur ouest à nord-ouest. Les rafales pourront atteindre en cours d'après-midi 60 à 70 km/h. Ce soir, le ciel sera encore probablement encore très nuageux avec des pluies sur l'est du pays, alors qu'ailleurs, la nébulosité sera variable et le temps graduellement plus sec. Plus tard en soirée et durant la nuit, la nébulosité deviendra variable partout sous un temps souvent sec. Le risque d'une ondée subsistera néanmoins. Les minima seront compris entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 7 degrés dans le centre. Le vent sera modéré, et à la côte parfois assez fort. Lundi, le temps sera légèrement variable avec alternance d'éclaircies et de passages nuageux pouvant localement laisser échapper une averse, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Durant la nuit de lundi à mardi, une nouvelle zone de pluie atteindra le pays à partir de la frontière française. Les maxima seront compris entre 5 et 7 degrés en Ardenne, et entre 9 et 11 degrés ailleurs.