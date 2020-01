Météo - Un dimanche nuageux mais globalement sec

(Belga) Dimanche matin, le temps sera d'abord sec avec, localement, de larges éclaircies. En cours de journée, la nébulosité deviendra abondante partout avec quelques gouttes de pluie par endroits. Les maxima se situeront entre 3 ou 4 degrés en Haute Ardenne et 7 ou 8 degrés à la côte, sous un vent faible à parfois modéré de secteur sud-ouest. En Gaume, le vent restera faible et variable.

Ce soir et durant la nuit prochaine, le ciel sera généralement très nuageux mais le temps restera sec à quelques gouttes de pluie par endroits près. En Ardenne, de la brume ou du brouillard parfois givrant se formera. Les minima descendront vers des valeurs comprises entre -2 et +1 degré en Ardenne et entre 1 et 4 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible à modéré de secteur sud. Lundi matin, la journée débutera probablement avec des nuages bas sur la plupart des régions et la possibilité de brouillard sur l'est. Progressivement la grisaille matinale se dissipera avec le retour de périodes ensoleillées l'après- midi. Les températures maximales seront comprises entre 2 et 6 degrés. Le vent sera souvent modéré de secteur sud. (Belga)