Météo - Un dimanche pluvieux et venteux mais doux pour la saison

(Belga) Le temps sera très nuageux dimanche avec des pluies régulières et parfois modérées. En de journée, le temps reviendra plus sec en Flandre. Les maxima seront compris entre 9 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 13 degrés sur l'ouest du pays.

Le vent de sud­ ouest sera modéré à généralement assez fort avec des rafales de 85 à 90 km/ h, le long du littoral très fort à tempétueux avec des rafales de 95 à 100 km/ h. En cours d'après­ midi, le vent s'orientera entre l'ouest et le nord­ ouest et diminuera en intensité. Ce soir et en début de nuit, les pluies s'évacueront vers le sud du pays et le temps redeviendra généralement sec avec quelques éclaircies sur le nord et l'ouest du pays. En seconde partie de nuit, la nébulosité redeviendra à nouveau plus abondante et quelques faibles pluies ou bruines reviendront en fin de nuit à partir de la frontière française. Minima de 1 degré dans les Hautes­ Fagnes à 7 degrés dans la région côtière. Le vent sera d'abord modéré de nord­ ouest, puis deviendra faible à modéré de sud ou de directions variables (Belga)