Météo - Un froid polaire sous un soleil généreux

(Belga) Le soleil s'imposera dans la plupart des régions lundi, malgré un froid glacial. Le long de la frontière française, la nébulosité sera plus abondante avec encore quelques légères averses de neige résiduelles, selon les prévisions de l'IRM. Le thermomètre affichera -2 à 3 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et de 3 à 4 degrés dans les autres régions. Un vent modéré d'est à nord-est renforcera l'impression de froid et maintiendra la température sensible sous 0 degré.

Lundi soir et dans la nuit, il fera à nouveau très froid avec un ciel d'abord dégagé à peu nuageux. Les nuages reviendront progressivement à partir du sud, puis quelques flocons pourront faire leur apparition sur l'Ardenne en fin de nuit. Le nord du pays conservera de larges éclaircies. Les températures redescendront entre -7 degrés dans les Hautes Fagnes et -2 degrés le long du littoral. Le vent modéré d'est à nord-est faiblira en cours de nuit. Mardi, une zone de précipitation peu active remontera sur le sud du pays. De la neige ne sera pas à exclure en Ardenne. Le temps restera assez froid. (Belga)