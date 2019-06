Météo: un front froid accompagné de fortes rafales va s'abattre sur la Belgique

Ce matin, il fera assez ensoleillé avec des voiles d'altitude. La nébulosité augmentera depuis la frontière française et sera suivie de pluie dans le courant de l'après-midi. Surtout près des Pays-Bas, des averses (orageuses) pourront se développer. Les maxima seront compris entre 21 et 25 degrés. Le vent modéré de sud-est deviendra modéré à assez fort et virera au sud à sud-ouest. Cet après-midi et ce soir, des rafales de 70 à 80 km/h voire plus sont possibles.



L'Institut royal météorologique (IRM) a lancé un avertissement jaune pour toute la Belgique concernant des rafales de vent. "Vendredi après-midi, un front froid traversera notre pays depuis la France. Par conséquent, le vent augmentera considérablement", prévient l'IRM. L'alerte débute ce vendredi à 16h et est prévue jusqu'à samedi 18h.



Au passage de la perturbation, des rafales de 70 à 80 km/h voire plus par endroits seront possibles. Par après, le vent restera soutenu assez durablement. Après une période avec un peu moins de rafales, il y aura à nouveau un risque de rafales de vent atteignant 80 km/h samedi. Dans le courant de l'après-midi de samedi, le vent se calmera.





Plus sec dimanche



Samedi, le temps deviendra très venteux avec quelques pluies ou averses. En soirée, le temps sera sec et moins venteux. Maxima autour de 18 à 19 degrés. Vent de sud-ouest assez fort à fort avec des rafales de 70-80 km/h, voire même très fort en bord de mer avec des rafales qui pourront atteindre les 90 km/h.



Dimanche, le ciel sera fort nuageux, mais il fera sec sur la plupart des régions. Maxima jusqu'à 19 degrés.





Les nuages restent la semaine prochaine



Lundi, il fera partiellement nuageux avec ici et là quelques averses. Les maxima atteindront encore par endroits les 18 degrés.



Mardi, il fera très nuageux avec des averses. Maxima de l'ordre de 17 degrés.



Mercredi, il ferait très nuageux, mais généralement sec. Maxima de 18 degrés.



Jeudi, il fera probablement partiellement nuageux et sec. Maxima de 19-20 degrés.