Météo - Un jeudi après-midi sous le soleil, à l'image de la fin de semaine

Le soleil continuera de briller sur l'ensemble de la Belgique jeudi après-midi avec parfois quelques rares champs nuageux sur l'extrême ouest et sud-ouest, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima se situeront entre 8 et 11 degrés dans les hauteurs et entre 11 et 13 degrés partout ailleurs. Le vent sera d'est-sud-est et variera de faible à modéré.

Le ciel restera dégagé cette nuit avec la formation de quelques nuages bas sur l'ouest et le sud-ouest et, par endroit, la possibilité d'un banc de brouillard. Les températures chuteront pour atteindre entre -2 et -8 en Ardenne, de 0 à -2 dans le centre et de 0 à +2 degrés à l'ouest. Le vent restera faible à modéré d'est-sud-est. La journée de vendredi sera toujours ensoleillée malgré quelques possibles nuages matinaux à l'ouest. Le thermomètre oscillera entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 11 ou 12 degrés à l'ouest avec un vent faible à parfois modéré d'est à sud-est. La nuit de vendredi à samedi sera similaire à la nuit précédente: dégagée avec des nuages à l'ouest. Les minima se situeront entre -8 et 0 degré. Le vent sera faible à parfois modéré, d'abord de secteur est, virant ensuite au secteur sud-est. Samedi, le soleil ne bougera pas mais sera parfois recouvert par des nuages à l'ouest. Le thermomètre variera de 4 à 10 degrés avec un vent généralement faible de sud à sud-est.