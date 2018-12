Météo - Un jeudi d'hiver, ensoleillé et froid

(Belga) Jeudi, le temps sera sec et assez froid avec une alternance de larges éclaircies et de passages nuageux. Les maxima varieront entre -2° en Ardenne et +3° dans l'ouest. Le vent sera modéré d'est à nord-est, annonce l'Institut royal de météorologie (IRM).

Jeudi soir et dans la nuit, il fera toujours sec avec un ciel généralement peu nuageux. Il fera froid avec des minima compris entre -7° en Ardenne et -2° ou -3° en plaine. Le vent d'est à nord-est soufflera faiblement à modérément. Vendredi matin, les gelées seront répandues. La journée, le temps sera sec avec de larges éclaircies sur de nombreuses régions. Les températures seront assez froides avec des maxima de -2° en Haute Ardenne et +1° à +2° dans le centre du pays. Samedi, il fera sec avec progressivement davantage de nuages et des maxima atteignant +3°. Dès dimanche, il fera plus doux avec des maxima de 5° à 10° et la possibilité de quelques averses. (Belga)