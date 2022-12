Météo - Un jeudi maussade, sous la pluie et le vent

(Belga) Le temps sera d'abord pluvieux dans le sud-est du pays, ensuite il deviendra variable avec quelques averses en cours de journée. Celles-ci pourront localement être assez intenses, annonce jeudi l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. Les maxima se situeront entre 7 et 10 degrés, sous un vent fort à assez fort. A la mer, les rafales pourront atteindre de 70 à 80 km/h.

Ce soir et en première partie de nuit, la nébulosité sera variable avec encore quelques averses localisées. Plus tard dans la nuit, le temps deviendra sec avec de larges éclaircies dans la plupart des régions même si des champs de nuages élevés arriveront progressivement par le sud. Sur le relief, des nuages bas se formeront au fil des heures qui pourront réduire la visibilité. Les températures diminueront vers des valeurs localement proches de 0 degré en Ardenne et de 4 ou 5 degrés en plaine. Le vent sera modéré. Vendredi, la pluie et le vent feront le retour, sous des températures douces pour la saison avec des maxima qui grimperont jusqu'à 13 degrés. (Belga)