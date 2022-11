Météo - Un jeudi sec avec de larges éclaircies

(Belga) Les averses sur l'est du pays s'évacueront vers l'Allemagne dans la matinée de jeudi. Le temps deviendra généralement sec en journée avec de larges éclaircies. En Ardenne, les nuages resteront prédominants, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima se situeront entre 6°C en haute Ardenne et 10 ou 11°C en plaine. Le vent modéré de sud-ouest reviendra au secteur sud.

Ce soir et cette nuit, une zone de pluie traversera le pays à partir de l'ouest. A l'arrière, le temps deviendra variable avec encore des averses en seconde partie de nuit. Les minima seront compris entre 2 et 6°C en Ardenne, et entre 6 et 9°C ailleurs. Le vent d'abord parfois assez fort de sud-sud-ouest diminuera pour devenir modéré de secteur sud-ouest. Vendredi, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux, parfois porteurs de quelques averses. Dans le courant de l'après-midi, le soleil deviendra plus généreux depuis l'ouest. En Ardenne, le ciel restera toutefois nuageux. Avec des maxima de 6 ou 7°C en haute Ardenne et 12°C sur l'ouest du pays, les températures resteront assez douces pour la saison. Il fera toujours assez doux pour la saison avec des maxima de 6 ou 7°C. Le vent de sud-ouest soufflera modérément et virera l'après-midi à l'ouest. Samedi, le temps restera sec. En Ardenne, la grisaille sera persistante avec des bancs de brouillard locaux en matinée. Dans les autres régions, des éclaircies pourront se dessiner, mais le ciel restera malgré tout assez nuageux. Les maxima se situeront entre 6 et 11°C. Dimanche, le temps sera très nuageux. Une zone de pluie atteindra déjà l'ouest en matinée. Elle progressera ensuite lentement dans les terres et n'atteindra l'est que dans l'après-midi. Lundi, la nébulosité sera variable à abondante avec quelques averses, mais également des périodes plus sèches. (Belga)