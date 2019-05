Comment sera la 2e partie de mai ? Voici nos prévisions météo

Le ciel sera dégagé ce jeudi matin avant que les nuages ne s'invitent dans la danse au cours de l'après-midi, prévoie l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps restera toutefois sec avec des maxima compris entre 11°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 18°C dans l'ouest du pays. Le vent soufflera parfois assez fort sur le littoral. Le ciel se couvrira en soirée et restera partiellement à parfois très nuageux durant la nuit.

Vendredi, la nébulosité sera assez abondante et quelques averses pourraient se développer localement, surtout l'après-midi. Le mercure atteindra 13°C à 17°C.

Samedi, de l'air plus chaud et instable atteindra nos régions. Des périodes ensoleillées alterneront avec des nuages cumuliformes à l'origine de quelques averses orageuses, principalement l'après-midi. Les maxima seront compris entre 17°C et 21°C sous un vent faible et variable.

Et après, que peut-on espérer pour la fin de ce mois de mai jusqu'à présent mitigé ? Eh bien, une confirmation des premières semaines. Les tendances pour les 14 prochains jours esquissent un temps qui semble rester variable avec un risque de pluie, surtout en fin de mois. L'air ne sera pas très doux pour une fin de mai. Les maxima seront d'abord de l'ordre de 20 degrés et varieront ensuite autour de 17 ou 18 degrés.