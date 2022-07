Méteo - Un lundi au soleil qui annonce une semaine estivale

(Belga) Lundi matin, la journée débutera avec un temps ensoleillé même si le nord et l'est devront composer avec quelques brumes et bancs de brouillard ainsi que des champs nuageux plus nombreux. Ils se dissiperont en cours de matinée.

Plus tard dans la journée, le temps sera ensoleillé partout, mais des voiles d'altitude de plus en plus denses atteindront nos régions par l'ouest. Les maxima seront compris entre 22 degrés en Hautes­ Fagnes et 26 ou 27 degrés dans le centre ainsi qu'en Lorraine belge. Le vent sera d'abord faible de direction variable, et plus tard modéré de nord à nord-est. Ce soir et cette nuit, le temps restera sec avec assez bien de champs de nuages élevés. Les maxima seront compris entre 5 et 12 degrés en Ardenne, et entre 11 et 15 degrés ailleurs. Le vent sera faible de direction variable ou localement de secteur sud-est Mardi, le temps sera ensoleillé avec des maxima jusqu'à 25 ou 26 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, et jusqu'à 30 ou 31 degrés dans les régions les plus chaudes. Le mercure devrait amorcer une légère baisse mercredi, avec l'apparition des nuages. Un fléchissement des températures qui se confirmera en fin de semaine, les températures descendant progressivement sous la barre des 25 degrés vendredi. Le week-end devrait être propice aux balades, avec un temps ensoleillé et des maxima autour de 25 degrés samedi et entre 28 et 33 degrés dimanche.