Météo - Un lundi de Pâques venteux et plus frais

(Belga) Lundi matin, une perturbation de faible activité transitera du nord au sud du pays accompagnée par de nombreux nuages et quelques légères pluies localement. L'après-midi, de larges éclaircies se dessineront et le temps sera généralement sec sur la plupart des régions, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Il fera frais avec des maxima de l'ordre de 7 degrés en Hautes Fagnes, 11 ou 12 degrés dans le centre et 15 degrés dans l'extrême sud-est du pays. Le vent de nord-nord-est sera modéré à assez fort dans l'intérieur des terres avec des rafales pouvant atteindre 55 km/h.

En soirée, le ciel sera dégagé en de nombreux endroits puis les nuages s'accumuleront au cours de la nuit sur la plupart des régions. Le temps restera toutefois sec. Les minima oscilleront entre -1 et 6 degrés, sous un vent de nord-nord-est d'abord modéré, puis faible à modéré en cours de nuit. Mardi, le temps sera similaire, avec d'abord des nuages puis de larges éclaircies sous des températures comprises entre 7 et 11 degrés. Le soleil et la chaleur reviendront mercredi. (Belga)