Météo - Un lundi gratifié d'un temps calme et doux

(Belga) La reprise de la semaine sera gratifiée d'un temps calme et doux lundi avec néanmoins un petit risque d'averses sur l'ouest et le sud du pays, indique à l'aube l'IRM qui prévoit des maxima de 15 à 20 degrés.

Après la dissipation de la grisaille matinale, le temps sera calme et doux avec un ciel partagé entre passages nuageux et éclaircies. Une petite averse restera possible sur l'ouest et le sud du pays. Les maxima varieront entre 15 et 17 degrés en Ardenne et entre 18 et 20 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible de direction variable, devenant ensuite faible à modéré de nord à nord-est. (Belga)