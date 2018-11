Météo - Un lundi sous la pluie

(Belga) La grisaille dominera ce lundi, accompagnée de pluies parfois continues. Le sud-est et l'est du pays pourront cependant faire exception, avec un temps plus sec. Le mercure grimpera jusqu'à 11 à 17°C localement.

La nébulosité sera abondante avec des pluies, continues dans certaines régions. Sur le sud-est et l'est du pays, il pourrait toutefois faire temporairement sec. Le soleil fera son apparition en fin de journée, avec des éclaircies depuis l'ouest du territoire. Les maxima seront compris entre 11°C sous des pluies continues et entre 16 à 17°C dans l'extrême sud et l'est du pays. Le vent sera faible à modéré, sauf en Ardenne où il pourrait souffler jusqu'à 60 km/h. Les éclaircies reprendront le dessus dans la nuit et le temps redeviendra sec. Quelques précipitations seront néanmoins encore à prévoir dans le sud-est. Les minima oscilleront entre 6°C en Hautes-Fagnes et 9°C au littoral. À la Côte, le vent sera parfois assez fort avec des rafales de 50 km/h. Ailleurs, il restera modéré. (Belga)