Météo - Un lundi venteux avec de la pluie

(Belga) Ce lundi, le temps sera variable avec des périodes de pluie et d'intenses averses, éventuellement orageuses, indique l'IRM. C'est principalement en matinée, dans le centre et l'est du pays, qu'il faudra encore s'attendre à un risque de fortes rafales de vent jusque 90 à 100 km/h. L'alerte jaune est lancée sur toutes les provinces jusqu'à 11h lundi matin. En cours d'après-midi, le temps deviendra plus sec depuis l'ouest et des éclaircies se développeront. Le vent sera d'abord encore assez fort à fort de sud-ouest avec des rafales de 70 à localement encore 100 km/h. Dans le courant de la journée, il virera à l'ouest et deviendra modéré à assez fort avec des rafales proches de 50 km/h. Les maxima se situeront entre 5° sur les hauteurs de l'Ardenne et 10° dans l'ouest du pays.

En soirée et au cours de la nuit de lundi à mardi, le temps deviendra à nouveau variable avec des averses depuis la France. Celles-ci pourront être accompagnées d'un coup de tonnerre. Sur les hauteurs de l'Ardenne, elles pourront même prendre un caractère hivernal. Les minima seront compris entre 0° ou 1° en haute Ardenne et 5° en plaine. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest avec des rafales de 60 à 70 km/h. Mardi, la nébulosité deviendra variable avec quelques averses, éventuellement accompagnées de grésil et/ou de coups de tonnerre. Dans le sud-est du pays, le ciel sera plus nuageux et les averses plus nombreuses. Celles-ci pourront d'ailleurs prendre un caractère hivernal le matin. Les maxima varieront de 5° en Ardenne à 10° en Basse-Belgique. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest, avec des rafales de 50 à 60 km/h. (Belga)