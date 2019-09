Météo - Un mardi nuageux avant une semaine pluvieuse

(Belga) Les nuages s'accumuleront mardi matin pour former un ciel partiellement à très souvent nuageux, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). De faibles précipitations risquent de s'abattre sur la Belgique, surtout au nord tandis que davantage d'éclaircies pourraient persister dans l'extrême sud du pays. Le thermomètre ne grimpera pas plus haut que 17 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne mais atteindra 21 degrés dans le centre et 23 degrés en Lorraine belge, sous un vent modéré.

Mardi soir et pendant la nuit, un temps sec est prévu, ponctué de nuages et d'éclaircies. Les minima oscilleront entre 5 et 14 degrés. La pluie traversera la Belgique mercredi, à partir de l'ouest. Le centre sera touché à la mi-journée et l'est l'après-midi ou le soir. Les températures seront comprises entre 19 et 23 degrés. Le vent soufflera modérément mais assez fortement à la mer. Le temps restera variable jeudi avec quelques averses depuis le nord-ouest. Un vent de secteur nord-ouest amènera de l'air plus frais, avec des maxima qui ne dépasseront pas les 17 degrés. Le vent sera soutenu à la Côte. Nuages et pluie restent au programme jusqu'à la fin de la semaine. (Belga)