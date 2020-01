Météo - Un mardi ponctué d'averses de pluie et de chutes de neige en Ardenne

(Belga) Au menu de ce mardi, un temps variable avec des averses de pluie en Basse­ et Moyenne Belgique et des averses hivernales ou des chutes de neige en Ardenne. Les averses pourront être accompagnées de grésil ou d'orage, selon les prévisions de l'IRM. Plus tard en journée, des éclaircies apparaîtront dans le nord­ ouest et le temps y deviendra plus sec. Les maxima seront compris entre 1 degré en Haute Fagnes et 6 degrés au littoral. Le vent de secteur sud­ ouest sera d'abord assez fort, faiblissant en cours de journée pour devenir modéré. A la Côte, le vent d'ouest sera généralement fort. Des rafales jusque 70 km/h seront possibles sous les averses.

Ce soir, le temps deviendra progressivement sec dans l'ouest et le centre du pays avec des éclaircies. Dans l'est des averses continueront à tomber, et en Ardenne toujours sous forme de neige. Les minima seront compris entre ­2 degrés sur les sommets de l'Ardenne et +4 degrés à la Côte. Mercredi, quelques averses, temporairement encore hivernales, sont encore prévues en Haute Belgique. Ailleurs, il fera pratiquement sec et la nébulosité sera variable. Maxima de 3 degrés en Hautes Fagnes à 8 degrés à la Côte. Vent modéré à parfois assez fort de sud­ ouest à ouest.