Météo - Un menu météo entre nuages, pluie et vent

(Belga) La couverture nuageuse s'épaissira progressivement, ce mercredi, et de la pluie est attendue en cours d'après-midi depuis l'ouest, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Dans l'est du pays, le temps restera toutefois sec jusqu'en soirée. Les maxima se situeront entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés en plaine. Le vent de sud-sud-ouest deviendra modéré à parfois assez fort, voire fort à la mer, avec des rafales proches de 50 km/h.

Ce soir et en cours de nuit, une perturbation transitera d'ouest en est sur notre pays: le ciel sera couvert avec des périodes de pluie. Les minima oscilleront entre 3 degrés et 7 degrés. Quant au vent, il continuera de se renforcer pour devenir, à l'aube, assez fort à très fort à la mer, où des rafales souffleront jusqu'à 60 ou 70 km/h. (Belga)