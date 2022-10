Météo - Un mercredi après-midi à l'atmosphère printanière

(Belga) Mercredi après­-midi, de larges éclaircies alterneront avec des passages nuageux tandis que les températures afficheront des valeurs printanières voire estivales, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Les maxima seront compris entre 16 et 20 degrés.

Mercredi soir, le temps restera peu nuageux sur la plupart des régions, bien que les nuages seront plus nombreux sur la région côtière où le risque d'une petite averse ne sera pas à exclure. Durant la nuit, les éclaircies seront larges malgré la présence de voiles d'altitude. En Ardenne, quelques champs de nuages bas pourront toutefois se former. Les minima oscilleront entre 8 et 14 degrés. Jeudi, nuages et éclaircies alterneront. En cours de journée, la nébulosité augmentera toutefois sur l'ouest et le nord­-ouest avec le risque d'une averse sur ces régions. Les températures poursuivront leur ascension pour atteindre 18 degrés en Hautes-Fagnes et localement 22 degrés en basse et en moyenne Belgique.­ Une tendance à la douceur qui ne se démentira pas vendredi, avec un temps assez ensoleillé et un mercure qui pourrait se hisser jusqu'à 23 degrés. Le week-end devrait quant à lui permettre aux écoliers en vacances de profiter des activités de plein air, avec du soleil et une température printanière. (Belga)