Prévisions météo: Vanessa Matagne confirme "un temps digne de la saison"

Ce mercredi, après la dissipation des brumes et brouillards locaux et parfois épais, le temps sera calme, doux et généralement sec avec des passages nuageux et des éclaircies, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront entre 19 et 24 degrés !

La météo devient enfin estivale, après un mois de juillet et un mois d'août vraiment triste. Est-ce que tout cela ca va durer? On a posé la question à notre Miss Météo, Vanessa Matagne. "Oui, ça va durer quelques jours, au moins jusqu'à samedi ce sera très agréable, un vrai temps estival, digne de la saison, comme nous n'en n'avions plus eu depuis longtemps".

"On entendra plus parler d'orage ou de pluie jusqu'à samedi en fin de journée. A la place, on parle du soleil avec des températures autour de 25°C jusqu'à ce week-end, SAUF demain où ce sera plus chaud, et on ne va pas s'en plaindre. Demain le mercure grimpera jusqu'à 28°C".

Le sud de l'Europe va crouler littéralement sous le mercure...

"Oui, toujours de l'air brûlant sur le pourtour méditerranéen. Jusqu'à 45 degrés en plein soleil depuis le début du mois, de la Grèce jusqu'au sud de l'Espagne. C'est la chaleur qui remonte de l'Afrique. En Tunisie, mardi, ils ont battu des records: il a fait jusqu'à 48°C dans la capitale, à Tunis. C'est plus de 10°C au dessus des normales".

Dans le détail (prévisions IRM)

Ce mercredi, après la dissipation des brumes et brouillards locaux et parfois épais, le temps sera calme, doux et généralement sec avec des passages nuageux et des éclaircies. Les maxima varieront entre 19 et 24 degrés avec un vent faible à modéré de sud-ouest. La nuit prochaine sera calme avec de larges éclaircies et par moments quelques voiles de nuages élevés. Brumes et brouillards pourront à nouveau se reformer par endroits. Les températures redescendront entre 9 degrés en Ardenne et 13 degrés dans le centre du pays avec un vent généralement faible de direction variable.

Jeudi, quelques bancs de brouillard localisés seront présents à l'aube. Ensuite, la matinée sera partout ensoleillée avec seulement quelques nuages d'altitude. En cours de journée, des nuages cumuliformes se développeront mais le risque d'averses sera très limité. En soirée, le ciel se dégagera à nouveau. Il fera assez chaud avec des maxima de 22 à 28 degrés, sous un vent faible de direction variable ou de secteur sud. Au littoral, une petite brise de mer pourra se lever.

Vendredi, le temps sera généralement sec avec un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux. En soirée, le ciel se dégagera. Les maxima, de saison, seront compris entre 20 et 24 degrés, sous un vent modéré d'ouest à sud-ouest.

Samedi, des périodes nuageuses alterneront avec des éclaircies. Une petite averse isolée n'est pas exclue. Les maxima oscilleront entre 18 et 23 degrés, sous un vent faible à modéré d'ouest à sud-ouest.

Dimanche, le ciel sera assez nuageux avec à nouveau un léger risque d'averses. Le temps restera sec dans de nombreuses régions. Maxima de 21 ou 22 degrés dans le centre du pays.

Lundi et mardi, le temps sera assez nuageux mais généralement sec. Une petite averse isolée n'est pas exclue. Il fera relativement frais avec des maxima proches de 19 ou 20 degrés dans le centre du pays.