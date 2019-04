Météo - Un mercredi ensoleillé avec un désagréable vent de nord-est

(Belga) Le temps sera souvent ensoleillé mercredi avec un désagréable vent de nord-est, annonce l'Institut Royal Météorologique (IRM).

Mercredi matin, le ciel sera nuageux dans le sud de la Haute Belgique avec encore un risque de pluie. Ailleurs, le temps sera sec et généralement ensoleillé. En Ardenne, le ciel sera plutôt partiellement nuageux en cours de journée. Les maxima varieront de 9 à 13 degrés, sous un vent piquant modéré et à la mer assez fort de nord-est. Mercredi soir et dans la nuit de mercredi à jeudi, le ciel deviendra peu nuageux à serein et les températures descendront vers des valeurs de -2 degrés dans les vallées ardennaises à +3 degrés au littoral, avec des valeurs proches de +1 degré dans le centre. De faibles gelées au sol seront donc possibles dans l'intérieur des terres. Le vent sera généralement modéré de secteur nord-est. Jeudi, après une matinée fraîche avec des températures proches ou légèrement supérieures à 0 degré, le temps sera généralement ensoleillé. Dans le courant de la journée, des nuages bas envahiront le pays à partir du nord-est. Le ciel restera plus dégagé dans l'ouest et le long de la frontière française. Le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 7 et 10 degrés, ce qui est un peu frais pour la saison. Le désagréable vent de nord-est sera modéré dans l'intérieur du pays et assez fort à la côte. (Belga)