Météo - Un mercredi sous les nuages

(Belga) La nébulosité sera abondante en de nombreux endroits mercredi matin. Un peu de bruine ou de faibles pluies seront également possibles sur l'est du pays tandis que le temps restera sec dans les autres régions, selon les prévisions de l'IRM. Dans l'après- midi, quelques éclaircies se développeront mais avec toutefois un risque d'averses.

Les températures seront comprises entre 12 degrés sur les Hautes-Fagnes et 17 degrés sur le nord. Le vent sera faible de secteur sud, puis il s'orientera au secteur est ou sud-est. Au littoral, il s'orientera au nord-est et sera parfois modéré. Ce soir, les éclaircies s'élargiront et le temps deviendra progressivement sec. Durant la nuit, le ciel deviendra peu nuageux à serein. Les minima resteront assez doux avec des valeurs comprises entre 6 degrés en Haute Belgique et 9 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré de secteur est à sud-est. (Belga)