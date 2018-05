Météo - Un mercure qui monte jusque 27° et des averses orageuses

(Belga) Jeudi, la journée débutera par des averses - parfois orageuses - locales qui pourront être intenses, annonce l'Institut royal de météorologie (IRM). Dans l'après-midi, le temps s'éclaircira un peu mais le risque d'averses sera toujours bien présent. Les maxima se situeront entre 21° à la mer et 27° en Campine. Le vent sera faible de directions variées ou de secteur sud. En région côtière, une brise de mer modérée soufflera de nord à nord-est.

Jeudi soir, les dernières précipitations laisseront place à une première partie de nuit calme et sèche avec des nuages élevés. Il y aura toutefois un risque de formation de brume, de brouillard ou de nuages bas. En seconde partie de nuit, l'activité orageuse augmentera à nouveau à partir de l'est du pays. Les minima varieront de 12° à 17°, sous un vent d'abord faible et variable, devenant par la suite faible à modéré de secteur ouest. Vendredi, des averses orageuses seront à nouveau présentes sur l'est du pays en matinée. En cours de journée, le risque de pluies persistera mais certaines régions pourraient toutefois rester sèches. Les maxima seront de 23° dans le centre. Samedi et dimanche, le temps sera plus calme et plus sec, tandis que le mercure s'établira autour des 22° dans le centre également.