Météo - Un premier week-end de février sous les nuages

(Belga) Le temps ce week-end sera souvent nuageux avec encore quelques faibles averses de pluie ou hivernales, sous des maxima entre 0 et +5 degrés, selon les prévisions matinales de l'Institut royal météorologique.

L'Institut royal météorologique prévoit samedi en matinée un risque de plaque de glace et localement des bancs de brouillards givrants. Le ciel deviendra partiellement à très nuageux. Le temps sera souvent sec, mais localement des averses de pluie ou pluie et neige mêlée seront possibles. En Ardenne, il s'agira d'averses de neige. Du grésil n'est pas exclu non plus. Les maxima seront voisins de 0 degré en Hautes-Fagnes, et de 4 ou 5 degrés sur l'ouest et le centre. Le vent sera faible de secteur sud-ouest ou de direction variable. Cette nuit, le temps sera généralement sec avec parfois des éclaircies. Quelques faibles averses de neige resteront possibles, y compris en Basse et Moyenne Belgique. Les températures chuteront sensiblement pour atteindre des minima de -2 à -4 degrés en Ardenne, et autour de 0 degré ailleurs. Le vent sera d'abord faible, puis modéré en fin de nuit, de secteur nord-est, augmentant ainsi la sensation de froid. La journée de dimanche débutera avec des gelées localisées. Durant la journée, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies avec, plus tard, un risque d'une averse hivernale à partir du nord-est. Le temps restera assez froid avec des maxima autour de 2 degrés dans le centre, et un vent modéré de secteur nord-est. En début de semaine prochaine, le temps sera généralement sec avec de larges éclaircies. Il fera plus froid avec des maxima à peine positifs et des gelées nocturnes généralisées. (Belga)