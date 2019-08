Météo - Un risque d'averses orageuses sur le pays placé en alerte jaune

(Belga) Il fera d'abord sec lundi matin avec de larges éclaircies sur la plupart des régions. A la mer, il fera partiellement nuageux avec la possibilité d' averses, éventuellement orageuses. Des nuages cumuliformes se développeront assez vite et ils pourront déboucher sur de fortes averses de pluie voire orageuses. En début de journée, ce risque concernera essentiellement le nord-ouest et le sud-est alors qu'il se généralisera à l'ensemble du pays l'après- midi. Ces averses pourraient être accompagnées de rafales d'environ 70-80 km/ h.

Les maxima attendus oscilleront entre 18 à 23 degrés. Le vent sera généralement modéré d'ouest à sud- ouest, s'orientant plus tard à l'ouest ou au nord-ouest à la mer. L'IRM a placé la plupart des régions en alerte jaune orages de 11h00 à 21h00. Le temps restera variable durant la nuit. Des averses sont encore attendues, surtout sur la moitié nord du pays, avec la possibilité d'un coup de tonnerre et des rafales de 60-70 km/ h. Sur la moitié sud-est, le risque d'averses sera plus faible et de la brume pourra se former sous les éclaircies. Les minima atteindront 7 à 8 degrés en Hautes- Fagnes, 11 à 12 degrés sur le centre et 13 degrés à la mer. Le vent restera modéré d'ouest à sud-ouest à l'intérieur des terres, modéré à assez fort à la mer d'ouest à nord-ouest.